В Кыргызстане от COVID-19 привились 72 тыс. 173 человека, из них II дозой - 22 876

СОVID-19

Всего за последние 24 часа по республике вакцинировано 755 человек, из них II дозой вакцины привились 356, сообщает Минздрав.

По данным ведомства, всего по республике 72 тыс. 173 вакцинированных (в т.ч. II дозой - 22 876).

В разрезе регионов:

- в Бишкеке – 18 тыс. 662 (в т.ч. за сутки – 1, второй дозой - 0);

- в Оше – 5 тыс. 640 (в т.ч. за сутки – 3, второй дозой - 1);

- в Чуйской области – 11 тыс. 321 (в т.ч. за сутки – 325, второй дозой - 103);

- в Ошской области - 10 тыс. 371 (в т.ч. за сутки – 0, второй дозой - 0);

- в Иссык-Кульской области – 7 тыс. 14 (в т.ч. за сутки – 4, второй дозой - 3);

- в Таласской области – 3 тыс. 521 (в т.ч. за сутки – 79, второй дозой - 32);

- в Нарынской области – 3 тыс. 246 (в т.ч. за сутки – 71, второй дозой - 0);

- в Джалал-Абадской области – 9 тыс. 504 (в т.ч. за сутки – 248, второй дозой - 203);

- в Баткенской области - 2 тыс. 894 (в т.ч. за сутки – 34, второй дозой - 14).

Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.

Кроме того, 22 апреля в Бишкек была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 20 тысяч доз. Кроме того, 10 мая также было доставлено 20 тыс. доз второго компонента вакцины.

По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.

Также республиканский центр иммунопрофилактики МЗСР КР и Бишкекский городской центр иммунопрофилактики при поддержке национального общества Красного Полумесяца КР создали Call-центр по вопросам о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Call-центр работает ежедневно с 08:00 до 18:00.

Граждане могут позвонить по номерам 0312 32-31-27, 0312 54-65-21, 0500 30 32 23, 0500 30 33 43 и получить исчерпывающие ответы на вопросы о кампании вакцинации против COVID-19.