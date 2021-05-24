В Кыргызстане на 24 мая зарегистрирован 191 новый случай COVID-19

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 121,

в г. Ош – 11,

в Чуйской области – 28,

в Ошской области – 2,

в Таласской области – 6,

в Нарынской области – 8,

в Иссык-Кульской области – 11,

в Джалал-Абадской области – 4,

в Баткенской области – 0.

За весь период зарегистрировано всего – 102 702 случая, из них 57 312 случаев – лабораторно подтвержденные, 45 390 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 308 пациентов.

Из них:

в г. Бишкек – 224,

г. Ош – 7,

Чуйская область – 64,

Ошская область – 5,

Таласская область – 2,

Нарынская область – 2,

Иссык-Кульская область – 4,

Джалал-Абадская область – 0,

Баткенская область – 0.

За весь период всего выздоровели 96 119 пациентов.

За сутки проведено – 3 378 ПЦР исследований.