В Кыргызстане на 24 мая зарегистрирован 191 новый случай COVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 121,
в г. Ош – 11,
в Чуйской области – 28,
в Ошской области – 2,
в Таласской области – 6,
в Нарынской области – 8,
в Иссык-Кульской области – 11,
в Джалал-Абадской области – 4,
в Баткенской области – 0.
За весь период зарегистрировано всего – 102 702 случая, из них 57 312 случаев – лабораторно подтвержденные, 45 390 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 308 пациентов.
Из них:
в г. Бишкек – 224,
г. Ош – 7,
Чуйская область – 64,
Ошская область – 5,
Таласская область – 2,
Нарынская область – 2,
Иссык-Кульская область – 4,
Джалал-Абадская область – 0,
Баткенская область – 0.
За весь период всего выздоровели 96 119 пациентов.
За сутки проведено – 3 378 ПЦР исследований.