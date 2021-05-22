Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 308 новых случаев, 8 летальных исходов

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 308 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке зарегистрировано 164 случаев, в Оше - 12, в Чуйской области – 76, в Ошской области – 11, в Таласской области – 5, в Нарынской области – 4, в Иссык-Кульской области – 19, в Джалал-Абадской области – 13, в Баткенской области - 4.

Всего за весь период зарегистрировано 102 тыс. 186 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 332 пациента: в Бишкеке – 181, в Чуйской области – 101, в Ошской области - 3, в Нарынской области - 7, в Иссык-Кульской области - 34, в Джалал-Абадской области – 6.

Всего за весь период выздоровели 95 тыс. 446 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 8 летальных исходов: в Бишкеке – 4, в Нарынской области – 1, в Иссык-Кульской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 743 человека.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 6 человек, из них 4 случая у трудящихся в красной зоне: в Бишкеке – 5, в Оше- 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 584 медработника, выздоровели – 4 тыс. 521.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 521 пациент.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 9 человек, 994 – в средней тяжести, 445 – тяжелые, 73 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 449 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 4 тыс. 918 ПЦР-анализов.