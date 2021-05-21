В Кыргызстане за сутки вакцинацию от COVID-19 прошли 6 тыс. 504 человека, из них второй дозой - 2 тыс. 242

СОVID-19

Всего по республике вакцинировано 65 тыс. человек, из них 2 дозой – 18 тыс. 999, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в разрезе регионов:

- в Бишкеке – 17 тыс. 524 (в т.ч. за сутки – 1 тыс. 690, второй дозой - 898);

- в Оше – 5 тыс. 367 (в т.ч. за сутки – 346, второй дозой - 141);

- в Чуйской области – 9 тыс. 969 (в т.ч. за сутки – 1 тыс. 119, второй дозой - 274);

- в Ошской области - 8 тыс. 441 (в т.ч. за сутки – 1 тыс. 89, второй дозой - 153);

- в Иссык-Кульской области – 6 тыс. 426 (в т.ч. за сутки – 863, второй дозой - 249);

- в Таласской области – 3 тыс. 236 (в т.ч. за сутки – 339, второй дозой - 91);

- в Нарынской области – 2 тыс. 618 (в т.ч. за сутки – 279, второй дозой - 42);

- в Джалал-Абадской области – 8 тыс. 811 (в т.ч. за сутки – 563, второй дозой - 293);

- в Баткенской области - 2 тыс. 608 (в т.ч. за сутки – 216, второй дозой - 101).

Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.

Кроме того, 22 апреля в Бишкек была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 20 тысяч доз. Кроме того, 10 мая также было доставлено 20 тыс. доз второго компонента вакцины.

По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.

Также республиканский центр иммунопрофилактики МЗСР КР и Бишкекский городской центр иммунопрофилактики при поддержке национального общества Красного Полумесяца КР создали Call-центр по вопросам о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Call-центр работает ежедневно с 08:00 до 18:00.

Граждане могут позвонить по номерам 0312 32-31-27, 0312 54-65-21, 0500 30 32 23, 0500 30 33 43 и получить исчерпывающие ответы на вопросы о кампании вакцинации против COVID-19.