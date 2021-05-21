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СОVID-19
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В Кыргызстане за сутки выявили 298 новых случаев COVID, скончались 6 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 298 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 170,
  • Ош — 10,
  • Чуйская область – 69,
  • Ошская область — 7,
  • Таласская область — 5,
  • Нарынская область — 12,
  • Иссык-Кульская область – 21,
  • Джалал-Абадская область – 4.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 101 тысяча 878 случаев заражения COVID.

За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 6 человек:

  • в Бишкеке – 3,
  • в Чуйской области – 3.

Всего с начала пандемии в стране от заболевания умерли 1 735 человек.

           