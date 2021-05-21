В Кыргызстане за сутки выявили 298 новых случаев COVID, скончались 6 человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 298 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 170,
- Ош — 10,
- Чуйская область – 69,
- Ошская область — 7,
- Таласская область — 5,
- Нарынская область — 12,
- Иссык-Кульская область – 21,
- Джалал-Абадская область – 4.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 101 тысяча 878 случаев заражения COVID.
За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 6 человек:
- в Бишкеке – 3,
- в Чуйской области – 3.
Всего с начала пандемии в стране от заболевания умерли 1 735 человек.