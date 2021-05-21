В Кыргызстане за сутки выявили 298 новых случаев COVID, скончались 6 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 298 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек — 170,

Ош — 10,

Чуйская область – 69,

Ошская область — 7,

Таласская область — 5,

Нарынская область — 12,

Иссык-Кульская область – 21,

Джалал-Абадская область – 4.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 101 тысяча 878 случаев заражения COVID.

За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 6 человек:

в Бишкеке – 3,

в Чуйской области – 3.

Всего с начала пандемии в стране от заболевания умерли 1 735 человек.