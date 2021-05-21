В Бишкеке на карантин закрыто 8 школ

СОVID-19

В Бишкеке на карантин из-за выявленных случаев COVID-19 закрыто 8 муниципальных школ, 49 классов из 28 школ отправлены на онлайн-обучение. Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом управления образования мэрии Бишкека Гульмира Акматова.

С ее слов, всего на сегодняшний день было среди учеников, обучающихся в традиционном формате, выявлено 69 случаев COVID-19 и 5 случаев внебольничной пневмонии. Среди сотрудников образовательных учреждений 44 случая COVID-19 и 7 случаев внебольничной пневмонии.

Отметим, среди сотрудников сферы образования вакцинацию от COVID-19 получило 349 учителей.

Кроме того, в школах Бишкека выявлен рост случаев ОРВИ и гриппа. В настоящее время симптомы выявлены у 2 тыс. 441 учащегося и у 16 учителей.

«В свою очередь, родители 3 тыс. 414 учеников, вышедших на традиционную форму обучения, написали заявление о продолжении обучения в онлайн-формате», - сказала она.

Напомним, в настоящее время в традиционном режиме обучаются ученики 1-4,5, 9 и 11 классов.