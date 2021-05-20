В Кыргызстане за сутки выявили 361 новый случай COVID, скончались 4 человека

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 361 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 193,
- Ош — 5,
- Чуйская область – 96,
- Ошская область — 13,
- Таласская область — 6,
- Нарынская область — 13,
- Иссык-Кульская область – 28,
- Джалал-Абадская область – 4,
- Баткенская область — 3.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 101 тысяча 580 случаев заражения COVID.
За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 4 человека:
- в Бишкеке – 2,
- в Чуйской области – 2.
Всего с начала пандемии в стране от заболевания умерли 1 729 человек.