В Кыргызстане за сутки выявили 361 новый случай COVID, скончались 4 человека

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 361 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек — 193,

Ош — 5,

Чуйская область – 96,

Ошская область — 13,

Таласская область — 6,

Нарынская область — 13,

Иссык-Кульская область – 28,

Джалал-Абадская область – 4,

Баткенская область — 3.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 101 тысяча 580 случаев заражения COVID.

За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 4 человека:

в Бишкеке – 2,

в Чуйской области – 2.

Всего с начала пандемии в стране от заболевания умерли 1 729 человек.