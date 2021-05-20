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СОVID-19
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В Кыргызстане за сутки выявили 361 новый случай COVID, скончались 4 человека

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 361 новый случай заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 193,
  • Ош — 5,
  • Чуйская область – 96,
  • Ошская область — 13,
  • Таласская область — 6,
  • Нарынская область — 13,
  • Иссык-Кульская область – 28,
  • Джалал-Абадская область – 4,
  • Баткенская область — 3.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 101 тысяча 580 случаев заражения COVID.

За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 4 человека:

  • в Бишкеке – 2,
  • в Чуйской области – 2.

Всего с начала пандемии в стране от заболевания умерли 1 729 человек.

           