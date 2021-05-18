Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 234 новых случая, 7 летальных исходов

СОVID-19

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматулаев.

С его слов, в Бишкеке - 112, в Оше - 3, в Чуйской области – 81,в Ошской области – 6, в Таласской области - 1, в Нарынской области – 2, в Иссык-Кульской области – 25, в Джалал-Абадской области – 1, в Баткенской области – 1.

Всего за весь период зарегистрировано 100 тыс. 966 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 282 пациента: в Бишкеке – 187, в Оше - 3, в Чуйской области – 61, в Ошской области - 5, в Таласской области – 2, в Нарынской области - 8, в Иссык-Кульской области - 12, в Джалал-Абадской области - 3, в Баткенской области – 1.

Всего за весь период выздоровели 94 тыс. 148 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 7 летальных исходов: в Бишкеке – 6, в Чуйской области – 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 718 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 3 человек: в Чуйской области – 2, в Иссык-Кульской области – 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 555 медработников, выздоровели – 4 тыс. 490.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 605 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 15 человека, 1 тыс. 91 – в средней тяжести, 413 – тяжелые, 86 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 465 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 5 тыс. 594 ПЦР-анализа.