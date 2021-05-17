Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 259 новых случаев, 8 летальных исходов

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 259 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке - 161, в Оше - 1, в Чуйской области – 44, в Таласской области - 5, в Нарынской области – 14, в Иссык-Кульской области – 24, в Джалал-Абадской области – 10.

Всего за весь период зарегистрировано 100 тыс. 732 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 284 пациента: в Бишкеке – 194, в Оше - 6, в Чуйской области – 51, в Ошской области - 2, в Нарынской области - 5, в Иссык-Кульской области - 22, в Джалал-Абадской области - 2, в Баткенской области – 2.

Всего за весь период выздоровели 93 тыс. 886 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 8 летальных исходов: в Бишкеке – 5, в Чуйской области – 2, в Иссык-Кульской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 711 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 6 человек, из них 1 случай у трудящегося в красной зоне. В Бишкеке – 4, в Чуйской области – 1, в Джалал-Абадской области – 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 552 медработника, выздоровели – 4 тыс. 482.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 694 пациента.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 18 человека, 1 тыс. 151 – в средней тяжести, 431 – тяжелые, 94 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 435 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 3 тыс. 409 ПЦР-анализов.