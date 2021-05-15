В Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 50,7 тыс человек

СОVID-19

Всего вакцинацию прошли 50 тыс. 775 граждан, из них второй дозой - 10 тыс. 886, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в разрезе регионов показатели следующие:

- в Бишкеке – 13 тыс. 844 (в т.ч. за сутки – 417, второй дозой - 276);

- в Оше – 3 тыс. 828;

- в Чуйской области – 7 тыс. 435 (в т.ч. за сутки – 1 тыс. 344, второй дозой - 350);

- в Ошской области - 6 тыс. 885 (в т.ч. за сутки – 2 тыс. 32, второй дозой - 861);

- в Иссык-Кульской области – 4 тыс. 599 (в т.ч. за сутки – 417, второй дозой - 148);

- в Таласской области – 2 тыс. 427 (в т.ч. за сутки – 197, второй дозой - 98);

- в Нарынской области – 1 тыс. 732 (в т.ч. за сутки – 93, второй дозой - 15);

- в Джалал-Абадской области – 7 тыс. 780 (в т.ч. за сутки – 315, второй дозой – 197);

- в Баткенской области - 2 тыс. 201 (в т.ч. за сутки – 214, второй дозой - 92).

Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.

Кроме того, 22 апреля в Бишкек была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 20 тысяч доз. Кроме того, 10 мая также было доставлено 20 тыс. доз второго компонента вакцины.

По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.

Также республиканский центр иммунопрофилактики МЗСР КР и Бишкекский городской центр иммунопрофилактики при поддержке национального общества Красного Полумесяца КР создали Call-центр по вопросам о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Call-центр работает ежедневно с 08:00 до 18:00.

Граждане могут позвонить по номерам 0312 32-31-27, 0312 54-65-21, 0500 30 32 23, 0500 30 33 43 и получить исчерпывающие ответы на вопросы о кампании вакцинации против COVID-19.