Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 404 новых случая, 8 летальных исходов

СОVID-19

По их данным, в Бишкеке зарегистрировано 294 случая, в Оше - 4, в Чуйской области – 65, в Ошской области- 2, в Таласской области - 1, в Нарынской области – 9, в Иссык-Кульской области – 20, в Джалал-Абадской области – 9.

Всего за весь период зарегистрировано 100 тыс. 249 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 349 пациентов: в Бишкеке – 200, в Оше - 6, в Чуйской области – 97, в Ошской области - 2, в Нарынской области - 14, в Иссык-Кульской области - 21, в Джалал-Абадской области - 8, в Баткенской области – 1.

Всего за весь период выздоровели 93 тыс. 302 человека.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 8 летальных исходов: в Бишкеке – 4, в Чуйской области – 3, в Таласской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 695 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 12 человек, из них 1 случаев у трудящегося в красной зоне: в Бишкеке – 9, в Чуйской области – 2, в Джалал-Абадской области – 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 539 медработников, выздоровели – 4 тыс. 468.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 717 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 15 человек, 1 тыс. 163 – в средней тяжести, 449 – тяжелые, 90 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 524 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 5 тыс. 117 ПЦР-анализов.