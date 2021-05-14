В Кыргызстане за сутки выявили 200 новых случаев COVID, скончались 6 человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 200 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 124,
- Ош — 1,
- Чуйская область – 37,
- Ошская область — 7,
- Таласская область — 5,
- Нарынская область — 5,
- Иссык-Кульская область – 15,
- Джалал-Абадская область – 6.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 99 тысяч 845 случаев заражения COVID.
За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 6 человек:
- в Бишкеке — 4,
- в Чуйской области — 1,
- в Иссык-Кульской области — 1.
Всего с начала пандемии в стране от заболевания умер 1 687 человек.