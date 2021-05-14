В Кыргызстане за сутки выявили 200 новых случаев COVID, скончались 6 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 200 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек — 124,

Ош — 1,

Чуйская область – 37,

Ошская область — 7,

Таласская область — 5,

Нарынская область — 5,

Иссык-Кульская область – 15,

Джалал-Абадская область – 6.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 99 тысяч 845 случаев заражения COVID.

За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 6 человек:

в Бишкеке — 4,

в Чуйской области — 1,

в Иссык-Кульской области — 1.

Всего с начала пандемии в стране от заболевания умер 1 687 человек.