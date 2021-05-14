Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
СОVID-19
Просмотров: 21

В Кыргызстане за сутки выявили 200 новых случаев COVID, скончались 6 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 200 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 124,
  • Ош — 1,
  • Чуйская область – 37,
  • Ошская область — 7,
  • Таласская область — 5,
  • Нарынская область — 5,
  • Иссык-Кульская область – 15,
  • Джалал-Абадская область – 6.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 99 тысяч 845 случаев заражения COVID.

За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 6 человек:

  • в Бишкеке — 4,
  • в Чуйской области — 1,
  • в Иссык-Кульской области — 1.

Всего с начала пандемии в стране от заболевания умер 1 687 человек.

           