Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 329 новых случаев, 6 летальных исходов

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 329 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке зарегистрировано 205 случаев, в Оше - 9, в Чуйской области – 75, в Ошской области- 3, в Таласской области - 2, в Нарынской области – 5, в Иссык-Кульской области – 18, в Джалал-Абадской области – 9, в Баткенской области - 3.

Всего за весь период зарегистрировано 99 тыс. 645 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 309 пациентов: в Бишкеке – 176, в Оше - 3, в Чуйской области – 86, в Ошской области - 9, в Нарынской области - 7, в Иссык-Кульской области - 24, в Баткенской области – 4.

Всего за весь период выздоровели 92 тыс. 718 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 6 летальных исходов: в Бишкеке – 5, в Чуйской области – 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 681 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 12 человек, из них 3 случая у трудящихся в красной зоне: в Бишкеке – 6, в Чуйской области – 3, в Иссык-Кульской области – 3.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 523 медработника, выздоровели – 4 тыс. 455.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 750 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 13 человек, 1 тыс. 187 – в средней тяжести, 468 – тяжелые, 82 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 489 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 5 тыс. 319 ПЦР-анализов.