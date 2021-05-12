На $20 млн от Всемирного банка Кыргызстан закупит вакцину «SinoPharm»

СОVID-19

Об этом сообщил глава Минздрава и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, накануне в ходе онлайн-конференции с донорами и представителями Всемирного банка было подписано соглашение о выделении $20 млн.

«Мы сами выберем вакцину из списка, одобренного ВОЗ. Российской вакцины «Спутник V» в нем нет, но там есть китайская вакцина «SinoPharm». Поэтому мы закупим ее», — сказал Бейшеналиев.

Напомним, ранее в ходе встречи глав МИД КР и КНР, стало известно, что Китай на безвозмездной основе выделит Кыргызстану еще 150 тысяч доз вакцины «SinoPharm».

Источник: Элгезит