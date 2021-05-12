Жесткого карантина в Кыргызстане из-за COVID-19 не будет, упор будет делаться на благоразумие граждан

СОVID-19

Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в прошлом году из-за жесткого карантина на 3 месяца произошел экономический кризис. «Также люди после карантина массово начали посещать общественные места, из-за чего произошел всплеск заболевания в мае и июне 2020 года. Сейчас мы больше уделяем внимание проведению разъяснительных работ среди населения», - сказал министр.

Также он отметил, что Бишкек сейчас находится в красной зоне потому, что уже на 100 тыс. населения регистрируется 12-13 случаев заболевания COVID-19.

«Сейчас из-за того, что Бишкек является центром торговли страны, в других областях начался рост заболеваемости. Мы призываем граждан без особой надобности не приезжать в столицу и не приезжать в регионы к родственникам из столицы», - добавил чиновник.

Источник: Кабар