Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 283 новых случая, 8 летальных исходов

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 283 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке - 158, в Оше - 14, Чуйской области – 75, Таласской области - 3, в Нарынской области – 10, в Иссык-Кульской области – 18, в Джалал-Абадской области – 5.

Всего за весь период зарегистрировано 99 тыс. 316 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 289 пациентов: в Бишкеке – 197, в Оше - 8, в Чуйской области – 52, в Ошской области - 5, в Таласской области – 5,в Нарынской области - 10, в Иссык-Кульской области - 5, в Джалал-Абадской области – 6, в Баткенской области – 1.

Всего за весь период выздоровели 92 тыс. 409 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 8 летальных исходов: в Бишкеке – 5, в Чуйской области – 3.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 675 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 6 человек, из них 1 случай у трудящихся в красной зоне: в Бишкеке – 4, в Чуйской области – 1, в Иссык-Кульской области – 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 511 медработников, выздоровели – 4 тыс. 446.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 755 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 15 человек, 1 тыс. 204 – в средней тяжести, 447 – тяжелые, 89 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 472 пациента.

Кроме того, за сутки проведено 4 тыс. 159 ПЦР-анализов.