Бразилия прекратила вакцинацию беременных препаратом AstraZeneca из-за смерти женщины

СОVID-19

Власти Бразилии приняли решение прекратить вакцинацию от коронавируса беременных препаратом британско-шведской компании AstraZenecа из-за случая, когда вакцинированная женщина скончалась вскоре после прививки, сообщает Reuters.

Отмечается, что использование AstraZenecа было приостановлено после предположительного случая тяжелого побочного эффекта у 35-летней женщины на 23-й неделе беременности — геморрагического инсульта. Инсульт головного мозга привел к гибели и матери, и плода.

Источник: Элгезит