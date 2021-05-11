В Кыргызстане за сутки вакцинацию от COVID-19 прошли 447 человек, всего 43 тыс. 127

СОVID-19

Всего по республике вакцинировано 43 тыс. 127 человек, из них 2 дозой – 6010. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов.

По его данным, из них:

- в Бишкеке – 11 тыс. 839 (в т.ч. за сутки – 127);

- в Оше – 3 тыс. 611 (в т.ч. за сутки – 246, второй дозой - 77);

- в Чуйской области – 5 тыс. 452 (в т.ч. за сутки – 3);

- в Ошской области - 5 тыс. 532 (в т.ч. за сутки – 7);

- в Иссык-Кульской области – 3 тыс. 906;

- в Таласской области – 2 тыс. 145;

- в Нарынской области – 1 тыс. 548 (в т.ч. за сутки – 6, второй дозой - 6);

- в Джалал-Абадской области – 7 тыс. 205 (в т.ч. за сутки – 3);

- в Баткенской области - 1 тыс. 889 (в т.ч. за сутки – 55, второй дозой - 29).

Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.

Кроме того, 22 апреля в Бишкек была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 20 тысяч доз. Кроме того, 10 мая также было доставлено 20 тыс. доз второго компонента вакцины.

По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.

Также республиканский центр иммунопрофилактики МЗСР КР и Бишкекский городской центр иммунопрофилактики при поддержке национального общества Красного Полумесяца КР создали Call-центр по вопросам о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Call-центр работает ежедневно с 08:00 до 18:00.

Граждане могут позвонить по номерам 0312 32-31-27, 0312 54-65-21, 0500 30 32 23, 0500 30 33 43 и получить исчерпывающие ответы на вопросы о кампании вакцинации против COVID-19.