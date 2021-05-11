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СОVID-19
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В Кыргызстане на 11 мая зарегистрировано 379 новых случаев COVID-19

СОVID-19

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  • Бишкек - 240
  • Ош - 5
  • Чуйская область – 103
  • Ошская область - 1
  • Таласская область - 2
  • Нарынская область - 9
  • Иссык-Кульская область – 13
  • Джалал-Абадская область– 1
  • Баткенская область - 5.

Всего за весь период заразились 99 033 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 304 человека:

  • Бишкек – 191
  • Ош – 5
  • Чуйская область – 75
  • Ошская область – 3
  • Таласская область – 0
  • Нарынская область – 6
  • Иссык-Кульская область – 17
  • Джалал-Абадская область – 7
  • Баткенская область – 0.

Всего за весь период выздоровели 92 120 человек.

За сутки проведено 4223 ПЦР-исследования.

           