ВОЗ: Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире вышел на плато

СОVID-19

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Снижение идет во всех регионах, включая Америку и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе в мире было свыше 5,4 миллиона случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей», — сказал он.

По словам главы ВОЗ, ситуация остается опасной по всему миру. В частности, заболеваемость и смертность от COVID-19 все еще быстро растет в Юго-Восточной Азии. Кроме того, в каждом регионе мира есть страны, где уровень заражений все еще ползет вверх.

В частности, ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где выявили штамм B.1.617. Эксперты организации приняли решение, что данный вариант вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, количество случаев заражения COVID в мире превысило 158 млн, жертвами коронавируса стали 3,3 миллиона человек.

Источник: Элгезит