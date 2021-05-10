В Кыргызстане за сутки выявили 254 новых случая COVID, скончались 5 человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 254 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.
По данным Минздрава КР, новые случаи выявлены:
- Бишкек – 195,
- Чуйская область – 25,
- Иссык-Кульская область – 17,
- Джалал-Абадская область – 9,
- Нарынская область – 4,
- город Ош – 3,
- Ошская область – 1.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 98 тысяч 654 случая заражения COVID.
За последние сутки в стране от заболевания скончались 5 человек: в Бишкеке — 3, в Чуйской области — 2. Всего с начала пандемии умерли — 1 660 кыргызстанцев.