В Кыргызстане за сутки выявили 254 новых случая COVID, скончались 5 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 254 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным Минздрава КР, новые случаи выявлены:

Бишкек – 195,

Чуйская область – 25,

Иссык-Кульская область – 17,

Джалал-Абадская область – 9,

Нарынская область – 4,

город Ош – 3,

Ошская область – 1.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 98 тысяч 654 случая заражения COVID.

За последние сутки в стране от заболевания скончались 5 человек: в Бишкеке — 3, в Чуйской области — 2. Всего с начала пандемии умерли — 1 660 кыргызстанцев.