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СОVID-19
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В Кыргызстане за сутки выявили 254 новых случая COVID, скончались 5 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 254 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным Минздрава КР, новые случаи выявлены:

  • Бишкек – 195,
  • Чуйская область – 25,
  • Иссык-Кульская область – 17,
  • Джалал-Абадская область – 9,
  • Нарынская область – 4,
  • город Ош – 3,
  • Ошская область – 1.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 98 тысяч 654 случая заражения COVID.

За последние сутки в стране от заболевания скончались 5 человек: в Бишкеке — 3, в Чуйской области — 2. Всего с начала пандемии умерли — 1 660 кыргызстанцев.

           