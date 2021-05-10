Индийский штамм COVID-19 возможно скоро станет проблемой для всего мира

СОVID-19

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что штамм COVID-19, распространяющийся в Индии, более заразен и может уклоняться от защиты вакцины, способствуя взрывной вспышке в стране. Об этом пишет «Медикфорум».

В интервью AFP Сумья Сваминатан предупредила, что «эпидемиологические особенности, которые мы наблюдаем сегодня в Индии, действительно указывают на то, что это чрезвычайно быстро распространяющийся вариант».

В субботу в Индии впервые было зарегистрировано более 4000 смертей от COVID-19 всего за 24 часа и более 400000 новых случаев заражения. Нью-Дели изо всех сил пытался сдержать вспышку, которая поразила его систему здравоохранения, и многие эксперты подозревают, что официальные цифры смертей и случаев заболевания сильно занижены.

Сваминатан отметила, что вариант COVID-19 B.1.617, который был впервые обнаружен в Индии в октябре прошлого года, явно способствовал катастрофе, разворачивающейся на ее родине.

ВОЗ недавно внесла в список B.1.617, который включает несколько суб-линий с немного разными мутациями и характеристиками, как «интересующий вариант».

Но пока что организация не стала добавлять его в свой короткий список «вариантов, вызывающих озабоченность» — ярлык, указывающий, что он более опасен, чем исходная версия вируса, поскольку является более передаваемым, смертельным или способным преодолеть вакцинацию.

Несколько национальных органов здравоохранения, в том числе в Соединенных Штатах и Великобритании, заявили, что считают B.1.617 разновидностью проблемы, и Сваминатан пояснила, что она ожидает, что ВОЗ вскоре последует их примеру.

«B 1.617, вероятно, вызывает беспокойство, потому что в нем есть некоторые мутации, которые увеличивают передачу, а также потенциально могут сделать (его) устойчивым к антителам, генерируемым вакцинацией или естественной инфекцией», — сказала она.

Но она настаивала на том, что этот вариант нельзя винить в резком росте числа заболевших и смертей, наблюдаемых в Индии, сетуя на то, что страна, похоже, ослабила свою бдительность из-за «огромного социального смешения и больших собраний».

«Варианты, в которых накапливается много мутаций, могут в конечном итоге стать устойчивыми к нынешним вакцинам, которые у нас есть», — предупредила она.

На данный момент очень трудно бороться с вирусом, потому что пандемия затрагивает тысячи людей, и он распространяется с такой скоростью, что его очень трудно остановить. Сумия Сваминатан предупреждает, что одной вакцинации будет недостаточно, чтобы восстановить контроль над ситуацией.

Она напомнила, что Индия является крупнейшим в мире производителем вакцин, но до сих пор только 2 процента от населения в 1,3 миллиарда человек получили прививку от коронавируса.

«Это займет месяцы, если не годы, чтобы достичь уровня от 70 до 80 процентов иммунизации населения, масштабы эпидемии в Индии повышают риск появления новых, еще более опасных вариантов. Это будет проблемой для всего мира», — отметила исследователь.

Источник: Элгезит