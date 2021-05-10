В Бишкеке ситуация с COVID-19 напряженная. За сутки выявлено 195 новых случаев

На 10 мая зарегистрировано 195 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила заместитель главного врача по Госэпиднадзору Айнагуль Рыскулбекова.
По ее данным, из них 177 случаев - лабораторно-подтвержденные случаи и 18 случаев пневмонии.
«В Ленинском районе – 32 случая, в Первомайском – 31, в Октябрьском – 56, в Свердловском – 44 случаев. Также 32 случая обратились из других регионов страны. За сутки в больницу был госпитализирован 31 человек. Остальные 164 больных находятся на амбулаторном лечении», - сказала она.
Источник: Кабар