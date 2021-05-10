В Бишкеке ситуация с COVID-19 напряженная. За сутки выявлено 195 новых случаев

СОVID-19

На 10 мая зарегистрировано 195 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила заместитель главного врача по Госэпиднадзору Айнагуль Рыскулбекова.

По ее данным, из них 177 случаев - лабораторно-подтвержденные случаи и 18 случаев пневмонии.

«В Ленинском районе – 32 случая, в Первомайском – 31, в Октябрьском – 56, в Свердловском – 44 случаев. Также 32 случая обратились из других регионов страны. За сутки в больницу был госпитализирован 31 человек. Остальные 164 больных находятся на амбулаторном лечении», - сказала она.

Источник: Кабар