В Кыргызстане за сутки вакцинацию от COVID-19 прошли 4 тыс. 443 человека, всего 41 тыс. 854

СОVID-19

В Кыргызстане за последние 24 часа вакцинировано 4 тыс. 443 человека, из них 2 дозой - 1 тыс. 685. Всего по республике вакцинировано 41 тыс. 854 человека, из них 2 дозой - 5 тыс. 317, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, из них:

- в Бишкеке – 11 тыс. 360 (в т.ч. за сутки – 1 тыс. 145, второй дозой - 163);

- в Оше – 3 тыс. 442 (в т.ч. за сутки – 364, второй дозой - 154);

- в Чуйской области – 5 тыс. 297 (в т.ч. за сутки – 612, второй дозой - 118);

- в Ошской области - 5 тыс. 447 (в т.ч. за сутки – 664, второй дозой - 540);

- в Иссык-Кульской области – 3 тыс. 834 (в т.ч. за сутки – 494, второй дозой - 159);

- в Таласской области – 2 тыс. 50 (в т.ч. за сутки – 224, второй дозой - 9);

- в Нарынской области – 1 тыс. 466 (в т.ч. за сутки – 236, второй дозой - 43);

- в Джалал-Абадской области – 7 тыс. 22 (в т.ч. за сутки – 564, второй дозой - 275);

- в Баткенской области - 1 тыс. 863 (в т.ч. за сутки – 282, второй дозой - 117).

Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.

Кроме того, 22 апреля в Бишкек была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 20 тысяч доз.

По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.

Также республиканский центр иммунопрофилактики МЗСР КР и Бишкекский городской центр иммунопрофилактики при поддержке национального общества Красного Полумесяца КР создали Call-центр по вопросам о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Call-центр работает ежедневно с 08:00 до 18:00.

Граждане могут позвонить по номерам 0312 32-31-27, 0312 54-65-21, 0500 30 32 23, 0500 30 33 43 и получить исчерпывающие ответы на вопросы о кампании вакцинации против COVID-19.

Источник: Кабар