В России зарегистрирована еще одна вакцина от COVID-19

СОVID-19

Она представляет собой первый компонент векторной вакцины «Спутник». Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

Отличие новой вакцины в том что, она требует одного введения, а не двух. Ее создатели оценивают эффективность препарата в 79,4 процента — у двухкомпонентного препарата она оценена разработчиками в 91,6 процента. Однако создатели предполагают, что ее продажи будут вестись в основном на внешние рынки.

Руководитель разработчика «Спутника», директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявлял, что препарат планируется использовать для вакцинации в странах, испытывающих дефицит вакцины. Кроме того, он может быть использован для ревакцинации уже привитых, следует из его патентной заявки.

Для допуска к внешним рынкам вакцина потребует перерегистрации в других странах. «Спутник V» сейчас одобрен для использования в 64 государствах .

Источник: Элгезит