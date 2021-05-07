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СОVID-19
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В Кыргызстане за сутки выявили 385 новых случаев COVID, скончались 3 человека

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 385 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 226,
  • Ош — 12,
  • Чуйская область – 108,
  • Ошская область — 4,
  • Нарынская область — 16,
  • Иссык-Кульская область – 15,
  • Баткенская область — 4.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 97 тысяч 663 случая заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 3 человека — в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Всего с начала пандемии в стране умерли 1 643 человека.

           