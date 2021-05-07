В Кыргызстане за сутки выявили 385 новых случаев COVID, скончались 3 человека

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 385 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 226,
- Ош — 12,
- Чуйская область – 108,
- Ошская область — 4,
- Нарынская область — 16,
- Иссык-Кульская область – 15,
- Баткенская область — 4.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 97 тысяч 663 случая заболевания COVID-19.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 3 человека — в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Всего с начала пандемии в стране умерли 1 643 человека.