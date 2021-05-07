В Кыргызстане за сутки выявили 385 новых случаев COVID, скончались 3 человека

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 385 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек — 226,

Ош — 12,

Чуйская область – 108,

Ошская область — 4,

Нарынская область — 16,

Иссык-Кульская область – 15,

Баткенская область — 4.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 97 тысяч 663 случая заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 3 человека — в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Всего с начала пандемии в стране умерли 1 643 человека.