В Бишкеке вакцинацию от COVID-19 прошли 1 тыс. 649 медицинских работников

СОVID-19

Об этом брифинге сообщила заведующая отделом организации медицинской помощи и электронного здравоохранения мэрии Бишкека Бакытбюбю Шамырканова.

«Из них 1 тыс. 649 медицинских работников, 345 сотрудников сферы образования, 344 государственных служащих, 3 тыс. 751 гражданин старше 65 лет, 104 сотрудника правоохранительных органов и 4 тыс. 595 добровольцев», - сказала она.

Напомним, прививку китайской вакционой «Sinopfarm» можно получить в

- ОЦСМ Ленинского района – 0(312) 64 45 57; 0505 111 330;

- ОЦСМ Первомайского района - 0(312) 32 55 71; 0550 701 002;

- ОЦСМ Свердловского района - 0(312) 63 51 22; 0505 286 670;

- ЦСМ №4 ОЦСМ Свердловского района - 0709 828 314;

- ЦСМ №8 ОЦСМ Свердловского района – 0551 117 744;

- ЦСМ № 9 ОЦСМ Свердловского района – 0778 376 662;

- ЦСМ №14 ОЦСМ Первомайского района – 0500 008 208;

- ЦСМ №16 ОЦСМ Первомайского района – 0550 651 170;

- ЦСМ №15 ОЦСМ Октябрьского района - 0703 210 476;

- ЦСМ №19 ОЦСМ Октябрьского района – 0709 655 540;

- врачебная амбулатория в ж/м «Калыс-Ордо» на базе ЦСМ №13 ОЦСМ Ленинского района – 0550 500 845;

- врачебная амбулатория в ж/м «Учкун», «Бакай-Ата», «Кара-Жыгач» на базе ОЦСМ Свердловского района - 0505 286 670;

- врачебная амбулатория в ж/м «Кара-Жыгач» на базе ЦСМ №8 ОЦСМ Свердловского района - 0551 117 744;

- врачебная амбулатория в ж/м «Ак-Бата», «Ак-Босого» на базе ЦСМ №14 ОЦСМ Первомайского района - 0500 008 208;

- поликлиника Железнодорожной больницы (ЖДБ) - 0773 261 250.

В свою очередь, прививку российской вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) проводят:

- ОЦСМ Октябрьского района - 0(312) 57 09 15: 0703 293 793;

- ЦСМ №2 ОЦСМ Ленинского района - 0(312) 64 45 57; 0505 111 330;

- ЦСМ №7 ОЦСМ Первомайского района - 0550 151 528;

- ЦСМ №8 ОЦСМ Свердловского район - 0(312) 63 51 22; 0505 286 670.

Отметим, что работу по вакцинации координирует РЦИ и ЦГСЭН города Бишкек.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии «Вакцинация»: 0(312) 313297, а также по телефонам: отдела иммунопрофилактики ЦГСЭН 0708 521 710, 0(312) 54 65 21 и 0(312) 54 61 04.