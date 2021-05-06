Названа лучшая в мире вакцина от коронавируса

СОVID-19

В этом году из-за пандемии конгресс прошел в онлайн формате.

Так, разработку американской компании Moderna и Национального института здоровья США назвали лучшей вакциной от коронавируса.

Препарат, лицензированный для экстренного применения в США и ряде других стран, обошел в рейтинге вакцины AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer-BioNtech, «Спутник V» и препарат для животных Zoetis.

Также организаторы конгресса посчитали вакцину от Moderna «лучшей новой технологией» (платформой вакцины).

По данным стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ, эффективность защиты от COVID-19, обеспечиваемая вакциной компании «Модерна» спустя 14 дней после введения первой дозы, составляет примерно 92%.

Источник: centralasia.media