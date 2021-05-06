В Кыргызстане за сутки выявили 320 новых случаев COVID, скончались 3 человека

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 320 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 246,
- Ош — 8,
- Чуйская область – 31,
- Ошская область — 1,
- Таласская область — 3,
- Нарынская область — 2,
- Иссык-Кульская область – 16,
- Джалал-Абадская область – 11,
- Баткенская область — 2.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 97 тысяч 278 случаев заболевания COVID-19.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 3 человека — в Бишкеке. Всего с начала пандемии в стране умерли 1 640 человек.