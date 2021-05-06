В Кыргызстане за сутки выявили 320 новых случаев COVID, скончались 3 человека

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 320 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек — 246,

Ош — 8,

Чуйская область – 31,

Ошская область — 1,

Таласская область — 3,

Нарынская область — 2,

Иссык-Кульская область – 16,

Джалал-Абадская область – 11,

Баткенская область — 2.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 97 тысяч 278 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 3 человека — в Бишкеке. Всего с начала пандемии в стране умерли 1 640 человек.