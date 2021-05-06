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СОVID-19
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В Кыргызстане за сутки выявили 320 новых случаев COVID, скончались 3 человека

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 320 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 246,
  • Ош — 8,
  • Чуйская область – 31,
  • Ошская область — 1,
  • Таласская область — 3,
  • Нарынская область — 2,
  • Иссык-Кульская область – 16,
  • Джалал-Абадская область – 11,
  • Баткенская область — 2.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 97 тысяч 278 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 3 человека — в Бишкеке. Всего с начала пандемии в стране умерли 1 640 человек.

           