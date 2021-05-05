Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 397 новых случаев, 7 летальных исходов

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 397 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 210, в Оше - 5, Чуйской области – 130, в Ошской области - 9, в Нарынской области – 11, в Иссык-Кульской области – 19, в Джалал-Абадской области - 9, в Баткенской области - 4.

Всего за весь период зарегистрировано 96 тыс. 958 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 248 пациентов: в Бишкеке – 151, в Оше - 7, в Чуйской области – 59, в Ошской области - 4, в Таласской области - 1, в Нарынской области - 7, в Иссык-Кульской области - 11, в Джалал-Абадской области – 4, в Баткенской области – 4.

Всего за весь период выздоровели 90 тыс. 394 человека.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 7 летальных исходов: в Бишкеке - 3, в Чуйской области - 3, в Иссык-Кульской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 637 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 11 человек: в Бишкеке - 6, в Чуйской области – 4, в Иссык-Кульской области - 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 468 медработников, выздоровели – 4 тыс. 391.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 563 пациента.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 5 человек, 1 тыс. 91 - в средней тяжести, 397 – тяжелые, 70 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении - 2 тыс. 378 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 5 тыс. 16 ПЦР-анализов.