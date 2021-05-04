В Кыргызстане за сутки вакцинацию от COVID-19 прошли 3 тыс. 577 человек, всего-33 тыс. 548

СОVID-19

В Кыргызстане за последние 24 часа от коронавируса вакцинировано 3 тыс. 577 человек, из них 2-й дозой - 384. Всего по республике вакцинировано 33 тыс. 548 человек, из них 2-й дозой - 1 тыс. 746, сообщают в Министерстве здравоохранения и социального развития КР.

По их данным, из них:

- в Бишкеке – 8 тыс. 40 (в т.ч. за сутки – 1 тыс. 274, второй дозой - 37);

- в Оше – 2 тыс. 909 (в т.ч. за сутки – 157, второй дозой - 29);

- в Чуйской области – 4 тыс. 98 (в т.ч. за сутки – 410, второй дозой - 59);

- в Ошской области - 5 тыс. 160 (в т.ч. за сутки – 246, второй дозой - 178);

- в Иссык-Кульской области – 2 тыс. 899 (в т.ч. за сутки – 400, второй дозой - 17);

- в Таласской области – 1 тыс. 552 (в т.ч. за сутки – 184);

- в Нарынской области – 1 тыс. 410 (в т.ч. за сутки – 220, второй дозой - 33);

- в Джалал-Абадской области – 5 тыс. 980 (в т.ч. за сутки – 663, второй дозой - 31);

- в Баткенской области - 1 тыс. 500 (в т.ч. за сутки – 23).

Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.

Кроме того, 22 апреля в Бишкек была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 20 тысяч доз.

По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.

Также, республиканский центр иммунопрофилактики МЗСР КР и Бишкекский городской центр иммунопрофилактики при поддержке национального общества Красного Полумесяца КР создали Call-центр по вопросам о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Call-центр работает ежедневно с 08:00 до 18:00.

Граждане могут позвонить по номерам 0312 32-31-27, 0312 54-65-21, 0500 30 32 23, 0500 30 33 43 и получить исчерпывающие ответы на вопросы о кампании вакцинации против COVID-19.