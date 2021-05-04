Идет рост, за последние 4 дня от COVID-19 скончались 26 человек. Статистика по COVID-19 за сутки

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 224 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Ализа Солтонбекова.

С ее слов, в Бишкеке зарегистрировано 139 случаев, в Оше - 1, Чуйской области – 63, в Ошской области - 2, , в Нарынской области – 8, в Иссык-Кульской области – 11.

Всего за весь период зарегистрировано 96 тыс. 561 случай COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 225 пациентов: в Бишкеке – 133, в Оше - 4, в Чуйской области – 58, в Ошской области - 3, в Таласской области - 1, в Нарынской области - 9, в Иссык-Кульской области - 9, в Джалал-Абадской области – 4, в Баткенской области – 4.

Всего за весь период выздоровели 90 тыс. 146 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 8 летальных исходов: в Бишкеке - 4, в Иссык-Кульской области - 2.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 630 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 6 человек: в Бишкеке - 3, в Чуйской области – 3.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 457 медработников, выздоровели – 4 тыс. 384.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 503 пациента.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 6 человек, 1 тыс. 51 - средней тяжести, 377 – тяжелые, 69 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении 2 тыс. 295 пациент.

Кроме того, за сутки проведено 5 тыс. 84 ПЦР-анализов