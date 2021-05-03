В Кыргызстане вакцинацию от COVID-19 прошли 30 тыс. 355 человек, из них второй дозой привито 1 тыс. 362

СОVID-19

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

С его слов, в настоящее время больше всего вакцинацию проходят в Бишкеке, Оше и Джалал-Абадской области.

«В настоящее время в основном прививаются вакциной китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd - инактивированной вакциной «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано. Многие страны с большим количеством населения прививаются именно этой вакциной, на сегодня в самой КНР привито более 270 млн граждан», - сказал он.

Кроме того, Нурматов напомнил, что 22 апреля в Бишкек была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 20 тыс. доз.

«Однако, учитывая, что вакцинация проводится в два этапа, всего ей будет привито 10 тыс. кыргызстанцев. В связи с этим прививка вакциной «Спутник V» проводится лишь гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями», - пояснил Зуридин Нурматов.

Напомним, республиканский центр иммунопрофилактики МЗСР КР и Бишкекский городской центр иммунопрофилактики при поддержке национального общества Красного Полумесяца КР создали Call-центр по вопросам о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Call-центр работает ежедневно с 08:00 до 18:00.

Граждане могут позвонить по номерам 0312 32-31-27, 0312 54-65-21, 0500 30 32 23, 0500 30 33 43 и получить исчерпывающие ответы на вопросы о кампании вакцинации против COVID-19, адреса пунктов вакцинации в стране, каковы медицинские показания к вакцинации и побочные эффекты вакцины и можно ли делать прививки во время поста.

Также по всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.

Источник: Кабар