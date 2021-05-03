Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 277 новых случаев, 3 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 277 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его данным, в Бишкеке – 212, в Оше - 2, Чуйской области – 49, в Ошской области - 5, в Нарынской области – 1, в Иссык-Кульской области – 7, в Джалал-Абадской области - 1.

Всего за весь период зарегистрировано 96 тыс. 337 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 202 пациента: в Бишкеке – 131, в Оше - 6, в Чуйской области – 51, в Нарынской области - 3, в Иссык-Кульской области - 10, в Джалал-Абадской области - 1.

Всего за весь период выздоровели 89 тыс. 921 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 3 летальных исхода в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 622 человека.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 4 человек в Бишкеке.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 451 медработник, выздоровели – 4 тыс. 373.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 498 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 2 человека, 1 тыс. 48 - в средней тяжести, 375 – тяжелые, 73 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 307 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 2 тыс. 689 ПЦР-анализов.