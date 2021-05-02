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СОVID-19
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В Кыргызстане выявили 308 новых случаев COVID, скончались еще 7 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 308 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

  • Бишкек – 203,
  • Чуйская область – 62,
  • Иссык-Кульская область – 18,
  • Нарынская область – 9,
  • город Ош – 6,
  • Таласская область – 5,
  • Ошская область – 3,
  • Джалал-Абадская область – 2.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 96 тысяч 60 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 7 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли 1 619 человек.

           