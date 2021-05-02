В Кыргызстане выявили 308 новых случаев COVID, скончались еще 7 человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 308 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
- Бишкек – 203,
- Чуйская область – 62,
- Иссык-Кульская область – 18,
- Нарынская область – 9,
- город Ош – 6,
- Таласская область – 5,
- Ошская область – 3,
- Джалал-Абадская область – 2.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 96 тысяч 60 случаев заболевания COVID-19.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 7 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли 1 619 человек.