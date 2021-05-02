В Кыргызстане выявили 308 новых случаев COVID, скончались еще 7 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 308 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек – 203,

Чуйская область – 62,

Иссык-Кульская область – 18,

Нарынская область – 9,

город Ош – 6,

Таласская область – 5,

Ошская область – 3,

Джалал-Абадская область – 2.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 96 тысяч 60 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 7 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли 1 619 человек.