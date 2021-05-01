Статистика по COVID-19 в КР за сутки: 477 новых случаев, 8 летальных исходов

СОVID-19

Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Ализа Солтонбекова.

С ее слов, в Бишкеке зарегистрировано 255 случаев, в Оше - 8, Чуйской области – 155, в Ошской области - 3, в Таласской области - 5, в Нарынской области – 9, в Иссык-Кульской области – 28, в Джалал-Абадской области - 14.

Всего за весь период зарегистрировано 95 тыс. 752 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 270 пациентов: в Бишкеке – 178, в Оше - 6, в Чуйской области – 61, в Ошской области - 8, в Таласской области - 2, в Нарынской области - 4, в Иссык-Кульской области - 10, в Джалал-Абадской области - 1.

Всего за весь период выздоровели 89 тыс. 461 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 8 летальных исходов: в Бишкеке - 5, в Чуйской области - 2, в Иссык-Кульской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 612 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 8 человек: в Бишкеке - 1, в Чуйской области - 5, в Иссык-Кульской области - 2.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 436 медработника, выздоровели – 4 тыс. 363.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 497 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 6 человек, 1 тыс. 57 - средней тяжести, 362 – тяжелые, 72 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении 2 тыс. 191 пациент.

Кроме того, за сутки проведено 4 тыс. 693 ПЦР-анализов.