В Бишкеке за сутки выявили 211 новых случаев COVID-19, 2 человека погибли

СОVID-19

В Бишкеке за последние сутки выявлены 211 новых случаев коронавирусной инфекции, из них у 156 человек подтвердился COVID-19, у остальных 55 – пневмония. Об этом на брифинге сообщила заместитель директора по охране здоровья материнства и детства ОЦСМ Диляра Искакова.

По ее словам, за сутки скончались два человека.

«Всего на домашнем карантине находятся 4 тыс. 363 человека под наблюдением семейного врача, из них 1 тыс. 463 человека - с положительным ПЦР-исследованием.

По состоянию на 30 апреля выявлено 499 домашних очагов коронавирусной инфекции», - сообщила она.