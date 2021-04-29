В Кыргызстане за сутки выявили 345 новых случаев COVID, скончались 6 человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 345 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 224,
- Ош — 5,
- Чуйская область – 77,
- Ошская область — 9,
- Таласская область — 2,
- Нарынская область — 9,
- Иссык-Кульская область – 18,
- Баткенская область — 1.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 94 тысячи 944 случая заболевания COVID-19.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 6 человек — в Бишкеке. Всего умерших — 1 598.