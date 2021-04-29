В Кыргызстане за сутки выявили 345 новых случаев COVID, скончались 6 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 345 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек — 224,

Ош — 5,

Чуйская область – 77,

Ошская область — 9,

Таласская область — 2,

Нарынская область — 9,

Иссык-Кульская область – 18,

Баткенская область — 1.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 94 тысячи 944 случая заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 6 человек — в Бишкеке. Всего умерших — 1 598.