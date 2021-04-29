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СОVID-19
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В Кыргызстане за сутки выявили 345 новых случаев COVID, скончались 6 человек

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 345 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 224,
  • Ош — 5,
  • Чуйская область – 77,
  • Ошская область — 9,
  • Таласская область — 2,
  • Нарынская область — 9,
  • Иссык-Кульская область – 18,
  • Баткенская область — 1.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 94 тысячи 944 случая заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 6 человек — в Бишкеке. Всего умерших — 1 598.

           