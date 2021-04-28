В Кыргызстане за сутки выявили 322 новых случая COVID, скончались 3 человека

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 322 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек — 227,

Ош — 9,

Чуйская область – 59,

Ошская область — 6,

Таласская область — 1,

Нарынская область — 2,

Иссык-Кульская область – 15,

Джалал-Абадская область – 1,

Баткенская область — 2.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 94 тысячи 599 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 3 человека: в Бишкеке — 2, в Чуйской области — 1. Всего умерших — 1 592.