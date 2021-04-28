В Кыргызстане за сутки выявили 322 новых случая COVID, скончались 3 человека

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 322 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 227,
- Ош — 9,
- Чуйская область – 59,
- Ошская область — 6,
- Таласская область — 1,
- Нарынская область — 2,
- Иссык-Кульская область – 15,
- Джалал-Абадская область – 1,
- Баткенская область — 2.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 94 тысячи 599 случаев заболевания COVID-19.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 3 человека: в Бишкеке — 2, в Чуйской области — 1. Всего умерших — 1 592.