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СОVID-19
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В Кыргызстане за сутки выявили 322 новых случая COVID, скончались 3 человека

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 322 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 227,
  • Ош — 9,
  • Чуйская область – 59,
  • Ошская область — 6,
  • Таласская область — 1,
  • Нарынская область — 2,
  • Иссык-Кульская область – 15,
  • Джалал-Абадская область – 1,
  • Баткенская область — 2.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 94 тысячи 599 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 3 человека: в Бишкеке — 2, в Чуйской области — 1. Всего умерших — 1 592.

           