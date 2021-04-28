COVID-19. Вакцинированные «Спутник V» чувствуют себя удовлетворительно

СОVID-19

Как сообщает Минздрав, с 23-го апреля начали прививать вакциной «ГамКовид Вак «Спутник V».

По ее данным, из общего количества вакцинированных ГамКовидом Вак:

- чувствуют себя хорошо – 83,2%;

- головная боль – 1,2%;

- повышение температуры – 4%;

- боль на месте инъекции – 2%;

- слабость – 2,4%;

- незначительное головокружение - 1,2%;

- озноб – 3,6%;

- повышение АД – 1,2%;

- боль в правом подреберье - 1,2%.

Следует отметить, что все симптомы наблюдались в первые 1-2 дня.

Отмечается, что ДЛСиМИ при МЗиСР КР призывает всех сообщать о неблагоприятных реакциях на любые лекарственные средства.

Обращение для предоставления информации о побочной реакции ЛС:

- горячая линия ДЛС и МИ – 0800 800 26 26;

- заполнение электронной карты на сайте www.pharm.kg;

- мобильное приложение MedSafety;

- электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

- факс: 21 05 08.