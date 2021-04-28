COVID-19. Вакцинированные «Спутник V» чувствуют себя удовлетворительно

Как сообщает Минздрав, с 23-го апреля начали прививать вакциной «ГамКовид Вак «Спутник V».
По ее данным, из общего количества вакцинированных ГамКовидом Вак:
- чувствуют себя хорошо – 83,2%;
- головная боль – 1,2%;
- повышение температуры – 4%;
- боль на месте инъекции – 2%;
- слабость – 2,4%;
- незначительное головокружение - 1,2%;
- озноб – 3,6%;
- повышение АД – 1,2%;
- боль в правом подреберье - 1,2%.
Следует отметить, что все симптомы наблюдались в первые 1-2 дня.
Отмечается, что ДЛСиМИ при МЗиСР КР призывает всех сообщать о неблагоприятных реакциях на любые лекарственные средства.
Обращение для предоставления информации о побочной реакции ЛС:
- горячая линия ДЛС и МИ – 0800 800 26 26;
- заполнение электронной карты на сайте www.pharm.kg;
- мобильное приложение MedSafety;
- электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
- факс: 21 05 08.