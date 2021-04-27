Статистика по COVID-19 в КР за прошедшие сутки: 247 новых случаев, 5 летальных исходов

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 247 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов.

По его данным, в Бишкеке – 146, в Оше - 1, Чуйской области – 79, в Ошской области - 2, в Таласской области - 2, в Нарынской области – 6, в Иссык-Кульской области – 7, в Джалал-Абадской области - 1, в Баткенской области - 3.

Всего за весь период зарегистрировано 94 тыс. 277 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 203 пациента: в Бишкеке – 119, в Оше - 3, в Чуйской области – 62, в Нарынской области - 1, в Иссык-Кульской области - 18.

Всего за весь период выздоровели 88 тыс. 415 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 5 летальных исходов: в Бишкеке - 3, в Чуйской области - 2.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 589 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 6 человек: в Бишкеке - 4, в Чуйской области - 1, в Иссык-Кульской области -1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 411 медработников, выздоровели – 4 тыс. 326.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 469 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 13 человек, 1 тыс. 49 – в средней тяжести, 342 – тяжелые, 65 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 817 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 5 тыс. 159 ПЦР-анализов.