Где проводят вакцинацию от COVID-19? – адреса прививочных пунктов по стране

В ведомстве отметили, что российская вакцина «Спутник V» доступна только в столичных ЦСМ № 2,6,7.
Список прививочных пунктов:
В Чуйской области развернуто 9 временных прививочных пунктов:
- В Аламудунском районе в ЧОЦСМ, с.Лебединовка;
- В Ысык-Атинском районе в ЦСМ г.Кант;
- В Чуйском районе ЦСМ, с.Чуй;
- В Кеминском районе в ЦСМ г.Кемин;
- В ЦСМ Сокулукского района;
- В Московском районе в ЦСМ с.Беловодское;
- В Жайылском районе в ОТБ ЦСМ г.Кара-Балта;
- В Панфиловском районе ЦОВП с.Панфиловка;
- ЦСМ в г.Токмок.
В г.Бишкек развернуто 10 временных прививочных пунктов:
- в ЦСМ №1;
- в ЦСМ №2;
- в ЦСМ №3;
- в ЦСМ №4;
- в ЦСМ №5;
- в ЦСМ №6;
- в ЦСМ №7;
- в ЦСМ №8;
- в ЦСМ №9;
- в ЦСМ №14.
Стоит отметить, что вакцинация российской вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) будет проводиться только в ЦСМ №2,6,7.
В г.Ош развернуто 11 временных прививочных пунктов:
- ЦСМ филиал №1;
- ЦСМ филиал №2;
- ЦСМ филиал №3;
- ЦСМ филиал №4;
- ЦСМ филиал №5;
- ЦСМ филиал №6;
- ЦСМ филиал №7;
- ЦСМ филиал №8;
- ЦСМ филиал №9;
- ЦСМ филиал №10;
- ЦСМ филиал №11.
В Иссык-Кулской области развернуто 7 временных прививочных пунктов:
- В ОЦСМ г.Каракол;
- В ГСВ «Иссык-Куль» г.Балыкчы;
- В ЦОПВ г.Чолпон-Ата;
- В ЦОПВ Тонского района;
- В ЦОПВ Жети-Огузский района;
- В ЦСМ Тюпского района, с.Тюп;
- В ЦСМ Ак-Сууйского района, с.Теплоключенка.
В Джалал-Абадской области развернуто 11 временных прививочных пунктов:
- В ЦОПВ г.Джалал-Абад;
- В ТБ Ноокенского района;
- В ЦСМ г.Базар-Коргон;
- В ТБ Ала-Букинского района;
- В ЦСМ г.Кербен;
- В ТБ г.Токтогул;
- В ЦОПВ г.Майлуу-Суу;
- В ЦОПВ Чаткалского района;
- В ЦОПВ Таш-Комурского района.
В Сузакском районе в 2 местах:
- В ЦСМ Сузакского района;
- В ЦСМ Сузак Октябрьский зона.
В Ошской области развернуто 9 временных прививочных пунктов:
- В ЦОПВ Кара-Сууйского района, ГСВ Кара-Суу;
- В ЦОПВ Араванского района, ГСВ 1;
- В ЦОПВ Каракулжинского района.
В Узгенском районе в двух местах:
- В Центре общей врачебной практики Куршаб;
- В территориальной больнице.
В Ноокатском районе в двух местах:
- В ЦСМ «Медигос»;
- В ЦСМ «Барын».
ЦОПВ Алайского района:
- В ЦОПВ Чон-Алайского района.
В Нарынской области развернуто 10 временных прививочных пунктов:
- ГСВ №1 г.Нарын;
- ЦСМ Ат-Башинского района.
В Ак-Таланском районе в 6 местах:
- ГСВ №1 Ак-Таланского района;
- ГСВ №7 в с.Тоголок-Молдо;
- ГСВ №2 в с.Кош-Дөбө;
- ГСВ №4 в с.Кара-Бүгөн;
- ГСВ №6 в с.Аккыя;
- ГСВ №3 в с.Чолок-Кайын;
- ЦСМ Кочкорского района;
- ЦСМ Жумгалского района.
В Таласской области развернуто 5 временных прививочных пунктов:
- В ЦСМ г.Талас;
- В ЦСМ Кара-Бууринского района;
- В ЦОПВ Бакай-Атинского района;
- В ЦСМ Таласскойго района;
- В ЦОПВ Манасского района.
В Баткенской области развернуто 4 временных прививочных пунктов:
- ЦСМ г.Баткен;
- ТБ г.Кадамжай.
В Лейлексом районе в 2 местах:
- ГСВ 1.2 Лейлекского района;
- ЦОПВ с.Кулунду.