Где проводят вакцинацию от COVID-19? – адреса прививочных пунктов по стране

СОVID-19

В ведомстве отметили, что российская вакцина «Спутник V» доступна только в столичных ЦСМ № 2,6,7.

Список прививочных пунктов:

В Чуйской области развернуто 9 временных прививочных пунктов:

- В Аламудунском районе в ЧОЦСМ, с.Лебединовка;

- В Ысык-Атинском районе в ЦСМ г.Кант;

- В Чуйском районе ЦСМ, с.Чуй;

- В Кеминском районе в ЦСМ г.Кемин;

- В ЦСМ Сокулукского района;

- В Московском районе в ЦСМ с.Беловодское;

- В Жайылском районе в ОТБ ЦСМ г.Кара-Балта;

- В Панфиловском районе ЦОВП с.Панфиловка;

- ЦСМ в г.Токмок.

В г.Бишкек развернуто 10 временных прививочных пунктов:

- в ЦСМ №1;

- в ЦСМ №2;

- в ЦСМ №3;

- в ЦСМ №4;

- в ЦСМ №5;

- в ЦСМ №6;

- в ЦСМ №7;

- в ЦСМ №8;

- в ЦСМ №9;

- в ЦСМ №14.

Стоит отметить, что вакцинация российской вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) будет проводиться только в ЦСМ №2,6,7.

В г.Ош развернуто 11 временных прививочных пунктов:

- ЦСМ филиал №1;

- ЦСМ филиал №2;

- ЦСМ филиал №3;

- ЦСМ филиал №4;

- ЦСМ филиал №5;

- ЦСМ филиал №6;

- ЦСМ филиал №7;

- ЦСМ филиал №8;

- ЦСМ филиал №9;

- ЦСМ филиал №10;

- ЦСМ филиал №11.

В Иссык-Кулской области развернуто 7 временных прививочных пунктов:

- В ОЦСМ г.Каракол;

- В ГСВ «Иссык-Куль» г.Балыкчы;

- В ЦОПВ г.Чолпон-Ата;

- В ЦОПВ Тонского района;

- В ЦОПВ Жети-Огузский района;

- В ЦСМ Тюпского района, с.Тюп;

- В ЦСМ Ак-Сууйского района, с.Теплоключенка.

В Джалал-Абадской области развернуто 11 временных прививочных пунктов:

- В ЦОПВ г.Джалал-Абад;

- В ТБ Ноокенского района;

- В ЦСМ г.Базар-Коргон;

- В ТБ Ала-Букинского района;

- В ЦСМ г.Кербен;

- В ТБ г.Токтогул;

- В ЦОПВ г.Майлуу-Суу;

- В ЦОПВ Чаткалского района;

- В ЦОПВ Таш-Комурского района.

В Сузакском районе в 2 местах:

- В ЦСМ Сузакского района;

- В ЦСМ Сузак Октябрьский зона.

В Ошской области развернуто 9 временных прививочных пунктов:

- В ЦОПВ Кара-Сууйского района, ГСВ Кара-Суу;

- В ЦОПВ Араванского района, ГСВ 1;

- В ЦОПВ Каракулжинского района.

В Узгенском районе в двух местах:

- В Центре общей врачебной практики Куршаб;

- В территориальной больнице.

В Ноокатском районе в двух местах:

- В ЦСМ «Медигос»;

- В ЦСМ «Барын».

ЦОПВ Алайского района:

- В ЦОПВ Чон-Алайского района.

В Нарынской области развернуто 10 временных прививочных пунктов:

- ГСВ №1 г.Нарын;

- ЦСМ Ат-Башинского района.

В Ак-Таланском районе в 6 местах:

- ГСВ №1 Ак-Таланского района;

- ГСВ №7 в с.Тоголок-Молдо;

- ГСВ №2 в с.Кош-Дөбө;

- ГСВ №4 в с.Кара-Бүгөн;

- ГСВ №6 в с.Аккыя;

- ГСВ №3 в с.Чолок-Кайын;

- ЦСМ Кочкорского района;

- ЦСМ Жумгалского района.

В Таласской области развернуто 5 временных прививочных пунктов:

- В ЦСМ г.Талас;

- В ЦСМ Кара-Бууринского района;

- В ЦОПВ Бакай-Атинского района;

- В ЦСМ Таласскойго района;

- В ЦОПВ Манасского района.

В Баткенской области развернуто 4 временных прививочных пунктов:

- ЦСМ г.Баткен;

- ТБ г.Кадамжай.

В Лейлексом районе в 2 местах:

- ГСВ 1.2 Лейлекского района;

- ЦОПВ с.Кулунду.