(Фото) Коронавирусный коллапс в Индии: умерших сжигают на улицах.

СОVID-19

Индия бьет все рекорды по числу заразившихся и умерших. Система здравоохранения страны вышла из строя, наблюдается нехватка оборудования, мест в больницах и крематориях.

Трупы умерших от коронавируса людей сжигают прямо на улице, а во многих больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Индии в данный момент зарегистрировано почти 17 млн зараженных, скончались более 192 тыс. человек. Однако, реальные цифры намного превышают эти показатели.

«Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию», - сказал премьер-министр Индии в радиообращении к народу.

Как пишет ВВС, Великобритания в воскресенье направила в Индию 495 кислородных концентраторов, 120 неинвазивных аппаратов и 20 ручных аппаратов искусственного дыхания.

Евросоюз также пообещал отправить в Индию кислород и медикаменты.

США, которые занимают первое место по числу заболевших в мире, начнут поставлять в Индию наборы для экспресс-диагностики коронавируса, аппараты искусственного дыхания и средства индивидуальной защиты для врачей.

Источник: