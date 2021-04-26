В Кыргызстане от коронавируса вакцинированы 16,7 тыс человек

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки вакцину от коронавируса получили 73 человека.

По республиканского штаба, всего привито 16 тысяч 726 человек, из них:

в Ошской области — 4 621,

в Джалал-Абадской области — 2 888,

в Чуйской области — 2 103,

в городе Ош — 1 506,

в Бишкеке — 1 930,

в Нарынской области — 723,

в Иссык-Кульской области — 1 383,

в Баткенской области — 911,

в Таласской области — 661.

По вопросам относительно вакцинации граждане могут обращаться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: (0312) 54-65-21, (0312) 54-61-04.