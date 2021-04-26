Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
СОVID-19
Просмотров: 12

В Кыргызстане от коронавируса вакцинированы 16,7 тыс человек

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки вакцину от коронавируса получили 73 человека.

По республиканского штаба, всего привито 16 тысяч 726 человек, из них:

  • в Ошской области — 4 621,
  • в Джалал-Абадской области — 2 888,
  • в Чуйской области — 2 103,
  • в городе Ош — 1 506,
  • в Бишкеке — 1 930,
  • в Нарынской области — 723,
  • в Иссык-Кульской области — 1 383,
  • в Баткенской области — 911,
  • в Таласской области — 661.

По вопросам относительно вакцинации граждане могут обращаться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: (0312) 54-65-21, (0312) 54-61-04.

           