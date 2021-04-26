В Кыргызстане от коронавируса вакцинированы 16,7 тыс человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки вакцину от коронавируса получили 73 человека.
По республиканского штаба, всего привито 16 тысяч 726 человек, из них:
- в Ошской области — 4 621,
- в Джалал-Абадской области — 2 888,
- в Чуйской области — 2 103,
- в городе Ош — 1 506,
- в Бишкеке — 1 930,
- в Нарынской области — 723,
- в Иссык-Кульской области — 1 383,
- в Баткенской области — 911,
- в Таласской области — 661.
По вопросам относительно вакцинации граждане могут обращаться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: (0312) 54-65-21, (0312) 54-61-04.