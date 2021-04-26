В Кыргызстане за сутки выявили 199 новых случаев COVID, скончались 2 человека

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 199 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек — 138,

Ош — 9,

Чуйская область – 29,

Ошская область — 2,

Таласская область — 6,

Нарынская область — 1,

Иссык-Кульская область – 11,

Джалал-Абадская область – 3.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 94 тысячи 30 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 2 человека — В Бишкеке и Нарынской области. Всего умерли с начала пандемии — 1 584 человека.

Источник: Элгезит