В Кыргызстане за сутки выявили 199 новых случаев COVID, скончались 2 человека

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 199 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 138,
- Ош — 9,
- Чуйская область – 29,
- Ошская область — 2,
- Таласская область — 6,
- Нарынская область — 1,
- Иссык-Кульская область – 11,
- Джалал-Абадская область – 3.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 94 тысячи 30 случаев заболевания COVID-19.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и пневмонии с признаками COVID скончались 2 человека — В Бишкеке и Нарынской области. Всего умерли с начала пандемии — 1 584 человека.
Источник: Элгезит