Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 325 новых случаев, 5 скончались

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 325 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 194, в Оше - 2, Чуйской области – 90, в Ошской области - 6, в Таласской области – 1, в Нарынской области – 5, в Иссык-Кульской области – 20, в Джалал-Абадской области – 6, в Баткенской области - 1.

Всего за весь период зарегистрировано 93 тыс. 603 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 163 пациента: в Бишкеке – 84, в Оше - 2, в Чуйской области – 54, в Ошской области - 1, в Нарынской области – 8, в Иссык-Кульской области - 8, в Джалал-Абадской - 5, в Баткенской области - 1.

Всего за весь период выздоровели 87 тыс. 880 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 5 летальных исходов: в Бишкеке – 4, в Иссык-Кульской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 578 человека.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 417 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 16 человека, 1011 - в средней тяжести, 332 – тяжелые, 58 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении 1 тыс. 753 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 4 тыс. 593 ПЦР-анализов.