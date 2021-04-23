В Кыргызстане на 23 апреля зарегистрировано 272 новых случая COVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 148
г. Ош - 6
Чуйская область – 86
Ошская область - 4
Таласская область - 2
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область– 4
Баткенская область - 1.
Всего за весь период заразились 93 278 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 163 человека:
Бишкек – 78
г. Ош – 3
Чуйская область – 52
Ошская область – 3
Таласская область – 0
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область – 6
Баткенская область – 4.
За весь период выздоровели 87 717 человек.