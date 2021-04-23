В Кыргызстане на 23 апреля зарегистрировано 272 новых случая COVID-19

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 148

г. Ош - 6

Чуйская область – 86

Ошская область - 4

Таласская область - 2

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область– 4

Баткенская область - 1.

Всего за весь период заразились 93 278 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 163 человека:

Бишкек – 78

г. Ош – 3

Чуйская область – 52

Ошская область – 3

Таласская область – 0

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область – 6

Баткенская область – 4.

За весь период выздоровели 87 717 человек.