В Бишкеке за сутки выявили 148 случаев COVID-19 – разрез по районам

СОVID-19

В Бишкеке за сутки зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, из них лабораторно-подтвержденные - 135 случаев, пневмонии - 13. Об этом на брифинге сообщила заместитель главного врача по Госэпиднадзору Айнагуль Рыскулбекова.

По ее данным, в Ленинском районе – 46 случаев, в Первомайском – 37, в Свердловском – 20, в Октябрьском – 31.

«Среди всех случаев обратились без клинических симптомов 14 человек, с симптомами обратились 134. За сутки в больницу были госпитализированы 34 больных, амбулаторно лечатся 114 человек», - сказала она.

Рыскулбекова призвала горожан ограничить посещение ТЦ, базаров. «Не ходите за покупками продуктов всей семьей. Лицам с сопутствующими заболеваниями и пожилым рекомендуется не ходить в общественные места», - сообщила специалист.

Источник: Кабар