Какие симптомы вызывает британский штамм коронавируса? Он уже в Кыргызстане

СОVID-19

Как сообщает Минздрав Кыргызстана со ссылкой на Национальной статистической службы Великобритании при заражении новым штаммом коронавируса, у заболевших более выражены такие симптомы как:

- кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах.

- при этом потеря вкуса и обоняния наблюдается реже, чем у «китайского» варианта.

Такие симптомы, как потеря обоняния и вкусовой чувствительности с новым штаммом проявляются реже. Но они по-прежнему входят в число трех основных симптомов заболевания: высокая температура, появившийся недавно постоянный кашель и изменения во вкусовой чувствительности. «У большинства зараженных проявляется хотя бы один из этих трех симптомов», - отмечают они.

На что жаловались 3,5 тысячи человек, заразившихся новым («британским») штаммом:

- 35% кашляли,

- 32% испытывали усталость,

- 25% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле,

- 21,8% испытывали боль в горле,

- 18% столкнулись с изменением вкуса и обоняния.

Данные по головной боли, затрудненному дыханию или диарее и рвоте оказались идентичными.

Накоплены данные, подтверждают более высокую контагиозность (заразность) «британца».

Однако, не смотря на то, что многие страны Европы усиливают сейчас противоэпидемические меры, доказательств большей опасности неблагоприятного течения заболевания при заражении «британским» штаммом до сих пор не получено.

«Есть некоторые основания полагать, что этот штамм более смертоносный, но достаточных научных оснований для подтверждения этого пока нет», - пишет ВВС.

Британский штамм COVID-19 появился в Англии в сентябре 2020 года.

Лучший способ ограничить и подавить передачу COVID-19: продолжать принимать необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя и других.