В Кыргызстан сегодня прибудет 20 тыс. доз российской вакцины «Спутник V»

Об этом сообщили в посольстве России в КР.
По их информации, поставка осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля 2021 г.
Церемония передачи состоится в аэропорту «Манас» с участием посла России Николая Удовиченко, первого вице-премьер министра Кыргызстана Артема Новикова.
В Министерстве здравоохранения и социального развития сообщили, что после поступления вакцин на днях будет принято решение о выборе категории граждан для вакцинации.
Источник: Кабар