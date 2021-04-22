В Кыргызстан сегодня прибудет 20 тыс. доз российской вакцины «Спутник V»

СОVID-19

Об этом сообщили в посольстве России в КР.

По их информации, поставка осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля 2021 г.

Церемония передачи состоится в аэропорту «Манас» с участием посла России Николая Удовиченко, первого вице-премьер министра Кыргызстана Артема Новикова.

В Министерстве здравоохранения и социального развития сообщили, что после поступления вакцин на днях будет принято решение о выборе категории граждан для вакцинации.

Источник: Кабар